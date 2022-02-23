ОГА: Вчера боевики применили «Грады» на Луганщине, власти восстанавливают инфраструктуру

Последствия обстрела в Луганской области. Фото: Сергей Гайдай /Facebook

Власти Луганской области занимаются восстановлением поврежденной в результате обстрелов боевиков инфраструктуры. Об этом заявил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.



По его словам, вчера боевики 53 раза открывали огонь по населенным пунктам Луганщины и позициям украинских военных.



«Российская артиллерия обстреливала Луганщину почти непрерывно, Счастье, Кряковка, Муратово, Новотошковское пострадали от "Градов". Снова есть поврежденные дома. Сейчас работаем над восстановлением инфраструктуры. Ремонтные бригады делают все возможное», — отметил Гайдай.



Вчера город Счастье боевики обстреляли 12 раз, применяя «Грады», танки, 120 мм и 82 мм минометы и гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие. Также пострадали от «Градов» Кряковка и Муратово.



Артиллерия 152-мм и 122-мм и другое вооружение боевиков неоднократно работало в направлении Лобачево, Трехизбенки, Лопаскино, Орехового, Крымского, Новозвановки. Под обстрелы, в частности минометные, также попали Сизое, Причепиловка, Станица Луганская, Попасная.



Уже сегодня, 23 февраля, боевики применили «Грады», артиллерию и минометы в направлении Новотошкивского, артиллерию — в направлении Золотого и Попасной, говорится в сообщении.

С начала обострения на Донбассе зафиксировано 320 обстрелов со стороны боевиков, что в три раза больше, чем за весь период с начала года.



Смотрите также:



