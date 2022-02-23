Из-за обстрела на Донетчине без электричества остались еще 9 тысяч человек, без воды — 4,5 тысячи

В среду, 23 февраля, во время обстрелов окрестностей сел Курдюмовка и Зеленополье в Донецкой области со стороны боевиков были повреждены воздушные линии электропередач, в результате чего обесточена насосная станция «Белая Гора». Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.



«В результате обесточены пгт Мироновский и частично пгт Курдюмовка Бахмутского района, (около 9 тыс. человек). Также обесточена насосная станция "Белая Гора", из-за чего частично прекращено водоснабжение в г.Константиновка Краматорского района (всего 4 тыс. 500 человек)», — сказано в сообщении.

С начала обострения на Донбассе, 17 февраля, зафиксировано 320 обстрелов со стороны боевиков, что в три раза больше, чем с начала года.