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Из-за обстрела на Донетчине без электричества остались еще 9 тысяч человек, без воды — 4,5 тысячи

23 февраля 2022, 14:16

Из-за обстрела на Донетчине без электричества остались еще 9 тысяч человек, без воды — 4,5 тысячи

В среду, 23 февраля, во время обстрелов окрестностей сел Курдюмовка и Зеленополье в Донецкой области со стороны боевиков были повреждены воздушные линии электропередач, в результате чего обесточена насосная станция «Белая Гора». Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«В результате обесточены пгт Мироновский и частично пгт Курдюмовка Бахмутского района, (около 9 тыс. человек). Также обесточена насосная станция "Белая Гора", из-за чего частично прекращено водоснабжение в г.Константиновка Краматорского района (всего 4 тыс. 500 человек)», — сказано в сообщении.

С начала обострения на Донбассе, 17 февраля, зафиксировано 320 обстрелов со стороны боевиков, что в три раза больше, чем с начала года. 

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