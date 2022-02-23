«Это недопустимо!»: Ахметов вернулся в Украину и высказался о возможном нападении РФ на Мариуполь

Олигарх Ринат Ахметов 23 февраля вернулись в Киев, где вечером у президента запланирована встреча с крупнейшими бизнесменами страны. Видео из аэропорта опубликовала «Украинская правда».



По словам Ахметова, Украина сейчас в опасности, поэтому он будет «делать все, чтобы ее защитить: защитить наш суверенитет, нашу целостность, нашу независимость, а самое главное — людей».



Ахметов отметил, что не останавливает инвестиции, а продолжает инвестировать — «и это миллиарды долларов — в украинскую экономику, в новые рабочие места». «Мы готовы помогать. Помогать правительству, городам, где расположен наш бизнес... Людей в беде мы не оставим», — сказал он.



Отвечая на вопрос о том, какова вероятность оккупации Мариуполя, Ахметов воскликнул «Это недопустимо! Я даже не хочу это обсуждать!»