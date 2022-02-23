Кулеба в ООН: Никто не отсидится, Путин пойдет дальше, если его не остановить

Россия не остановится на агрессии против Украины, эта проблема коснется других европейских стран, если сейчас ее не остановить. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН.



«Я предупреждаю, что никто не сможет пересидеть этот кризис, если Путин решит продолжать агрессию против Украины. Ваши государства и ваши народы вместе с украинцами столкнутся с ужасающими последствиями. Вот почему мы должны использовать этот последний шанс и остановить Россию там, где она сейчас. Очевидно, что Путин сам не остановится», — сказал Кулеба.



Министр подчеркнул, что начало полномасштабной войны в Украине станет «концом миропорядка».



«Если Россия сейчас не получит быстрого, четкого и решительного ответа прямо сейчас, то это будет означать полное банкротство международной системы безопасности. Это темный сценарий, который вернет нас в самые черные времена ХХ века. Россия на этом не остановится», — отметил Кулеба.



Он добавил, что безнаказанность России может стать примером для других стран.



«Если постоянный член Совбеза ООН сможет разрушить все правила, то другие за ним последуют. И он докажет, что ООН слаба, нерешительна и не может отстаивать свои собственные основные принципы, и что правила не применимы ни к России, ни к Путину», — заключил Кулеба.