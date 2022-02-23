Размещенные без разрешения Украины российские военные на территории Донецкой и Луганской областей не являются миротворцами. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед журналистами.



«Меня беспокоит искажение концепции миротворчества. Я горжусь достижениями миротворческих операций ООН, во время которых так много „голубых касок“ пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить гражданское население. Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они — совсем не миротворцы», — подчеркнул он.



Кроме того, генсек ООН заявил, что признание Россией «Л-ДНР» нарушает суверенитет Украины и уничтожает Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.



По его словам, ООН полностью поддерживает суверенитет Украины и продолжает поддерживать народ Украины посредством гуманитарных операций и усилий по правам человека.

В заключение Гуттериш призвал стороны к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства права.

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Он поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» .

Путин заявил, что Россия не собирается немедленно направлять свои войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, однако такой вариант предполагается.

Договоры РФ с «ДНР» и «ЛНР» предполагают совместное использование военных баз. Кроме того, соглашения подразумевают совместную оборону и совместную охрану границ подконтрольных «Л-ДНР» территорий.