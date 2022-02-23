Президент США Джо Байден поручил ввести санкции против компании-оператора «Северного потока 2» — Nord Stream 2 AG.



«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей», — говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.



Он напомнил, что уже говорил о том, что «мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры».

22 февраля Канцлер Германии Олаф Шольц остановил процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2». Это произошло на фоне признание Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР».