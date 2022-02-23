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Байден поручил ввести санкции против оператора «Северного потока — 2»

23 февраля 2022, 21:17

Байден поручил ввести санкции против оператора «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден поручил ввести санкции против компании-оператора «Северного потока 2» — Nord Stream 2 AG.

«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей», — говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

Он напомнил, что уже говорил о том, что «мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры».

22 февраля Канцлер Германии Олаф Шольц остановил процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2». Это произошло на фоне признание Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР».

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