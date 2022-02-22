Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что остановил процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2».



Шольц отметил, что сегодня попросил федеральное министерство экономики отозвать у немецого регулятора — федерального сетевого агентства — доклад по обеспечению энергобезопасности.



«Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток — 2" не может быть запущен», — пояснил канцлер.



Также он заявил, что санкции в ответ на признание Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР» будут приняты в течение дня.