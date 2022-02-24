«Кремль за это ответит»: Лидеры ЕС выступили с заявлением

Руководители Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен сегодня утром обнародовали совместное заявление в поддержку Украины, сообщает «Европейская правда».



«Мы жестко осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти темные времена наши мысли с Украиной, с невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим непровоцированным нападением и сейчас боятся за свои жизни», — говорится в заявлении лидеров ЕС.



«Кремль за это ответит», — добавили оба лидера.

Президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей территории Украины.