В Украине вводят военное положение

Президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей территории Украины.



«Утром Путин объявил о ведении специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение по всей территории Украины», — сказал он.



Зеленский рассказал, что «минуту назад» провел разговор с президентом США Джо Байденом, и они уже начали готовить международную поддержку.

«Сегодня от вас нужно — покой, по возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Скоро я снова выйду на связь. Без паники, мы сильные, мы всех победим, потому что мы — это Украина. Слава Украине», — резюмировал он.





