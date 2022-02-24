Зеленский и Кулеба требуют отключить Россию от SWIFT

В связи с нападением России на Украину президент Владимир Зеленский требует от иностранных партнеров отключить РФ от системы международных платежей SWIFT и ввести над Украиной бесполетную зону.



«Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эмманюэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора», — написал Зеленский в Twitter.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также высказался за отключение России от SWIFT.



«Я не буду дипломатичным в этой теме. Все, кто сейчас сомневается, следует ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!» — заявил Кулеба в Twitter.