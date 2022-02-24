Зеленский заявил о создании антипутинской коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопросы санкций и помощи украинским военным с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, Федеральным канцлером Республики Австрия Карлом Нехаммером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



«Создаем антипутинскую коалицию. О конкретных санкциях и конкретной помощи для наших военных поговорил с Урсулой, Макроном, Карлом Нехаммером и Эрдоганом. Ждем решительных действий», — написал Зеленский в Twitter.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.