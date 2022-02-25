В Мариуполе ранения получили уже 45 мирных жителей — мэр

Ситуация в Мариуполе в данное время контролируемая Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко на брифинге в пятницу.



«Войска РФ пытаются прорваться и в восточном, и в западном направлении, наши ВСУ и Нацгвардия готовы защищать территорию города Мариуполя, а самое главное — защищать нашу родную землю, нашу Украину», — сказал Бойченко.



По его словам, с точки зрения коммунальной сферы ситуация в городе управляемая. Мэр отметил, что сейчас город получает воду из резервного источника, так как основной водопровод перебит, и войска РФ не дают возможность провести аварийные работы.



«Есть перебои с электроэнергией в Левобережном и Кальмиусском районе. Как только будут прекращены обстрелы, которые идут сегодня в районе Волновахи, соответствующие рабочие бригады могут приступить к восстановлению электроснабжения», — отметил глава города.



Он также рассказал, что вчера был обстрел жилого сектора, пострадали больше десятка домов, есть ряд повреждений разного уровня. Но для проведения восстановительных работ также нужен режим «тишины».



«Количество раненых мирных жителей увеличилось на 10 человек, и достигло 45. Среди них один ребенок. По-прежнему, 9 тяжелых, остальные — средней тяжести», — сообщил Бойченко.