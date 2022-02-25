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Бои у Павлополя, диверсанты и поврежденная инфраструктура. Мэр Мариуполя - о войне

25 февраля 2022, 12:13

Бои у Павлополя, диверсанты и поврежденная инфраструктура. Мэр Мариуполя - о войне

Российские оккупационные войска обстрелами повредили жилой фонд и инфраструктуру, а также перебили основной источник водоснабжения Мариуполя. Об этом на брифинге сообщил городской голова Вадим Бойченко.

По его словам, оккупанты перебили водоснабжение со стороны Северского Донца. Но город обеспечен водой из резервов Старокрымского водохранилища.

Кроме того, перебиты 34 трансформаторные подстанции. Когда удастся их восстановить, неизвестно, потому что они находятся под постоянным обстрелом.

Также он сообщил, что на мариупольском пост-мосту готовилась диверсия. Важный объект инфраструктуры планировали разрушить авиаударом.

«Есть информация от наших военных, что в городе работают диверсионные группы. Один из диверсантов был сегодня задержан, когда наносил разметки на критически важную инфраструктуру. Конкретно пост-мост был помечен зеленым крестиком для нанесения авиаудара», — сообщил Бойченко.

Кроме того, он рассказал, что во время вчерашних обстрелов серьезно пострадал жилой фонд.

«Приступить к их локализации можно только тогда, когда мы получим режим тишины. Режима тишины на сегодня нет, идет бой в районе Павлополя», — отметил Бойченко.

В результате обстрелов в лечебных учреждениях находятся 35 человек, 9 в тяжелом, 26 — средней тяжести, один из них ребенок. Один военнослужащий, поступивший с ранениями, сегодня скончался.

По словам Бойченко, активизация российских войск сегодня отмечается с 6 часов утра. Ожесточенные бои идут у Павлополя. В направлении Мариуполя движутся танки, подчеркнул он.

Как только будет получен сигнал «Воздух», будет включаться будет сигнал «Сирена» в случае авианалетов, напомнил мэр.

В заключение он заверил, что ситуация в городе контролируема, важно сохранять спокойствие и не паниковать. Транспорт работает в штатном режиме бесплатно.

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