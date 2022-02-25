Войска РФ с моря обстреляли пограничные объекты в Одесской и Николаевской областях

Войска России сегодня нанесли ракетные удары по объектам пограничной инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



«Ракетными обстрелами враг продолжает уничтожать пограничную инфраструктуру. Сегодня российские ракеты нанесли несколько ударов с моря по объектам Госпогранслужбы Украины, расположенным на побережье в Одесской и Николаевской областях», — говорится в сообщении.



По информации МВД, повреждены несколько постов технического наблюдения.



«Напомним, что также сегодня в 4:25 враг нанес удар по пограничному подразделению “Приморский Посад” в Запорожской области», — добавили в МВД.

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