Германия передаст Украине ПЗРК Stinger и противотанковое оружие

Кабинет министров ФРГ решил направить Украине противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы «Стингеры» (Stinger). Об этом заявил в субботу официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает «Интерфакс-Украина».



«Федеральное правительство сегодня (в субботу) решило для поддержки украинских вооруженных сил направить 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер" из запада бундесвера. Оружие будет направлено в Украину так скоро, как это будет возможно», — заявил он.



Ранее правительство Германии разрешило Нидерландам поставить Украине 400 противотанковых ракет немецкого производства. До этого ФРГ принципиально отвергала весь экспорт летального оружия в Украину, поскольку это кризисная зона.