Германия одобрила экспорт немецкого оружия из Нидерландов в Украину

Правительство Германии разрешило Нидерландам поставить Украине 400 противотанковых ракет немецкого производства. До этого ФРГ принципиально отвергала весь экспорт летального оружия в Украину, поскольку это кризисная зона. Об этом сообщает dpa.



По данным Федерального министерства экономики и защиты климата, в субботу также был одобрен экспорт 14 особо защищенных бронемашин для Украины. Эти автомобили будут использоваться для личной охраны и, в случае необходимости, для эвакуации, говорится в сообщении. Они должны быть переданы украинским службам.



Кроме того, до 10 000 тонн топлива будет поставлено в Украину через Польшу. В настоящее время изучается вопрос о дальнейшей помощи.



Министр иностранных дел Анналена Баербок и вице-канцлер Роберт Хабек заявили: «После бесстыдного нападения России Украина должна быть в состоянии защитить себя. У нее есть неотъемлемое право на самооборону. Поэтому правительство Германии также оказывает поддержку Украине в оснащении ее крайне необходимыми материалами».