Отдельные российские банки отключат от SWIFTТ

Лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США исключат отдельные российские банки из системы SWIFТ в качестве дальнейших санкций за начало войны против Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на совместное заявление ЕК.



Еврокомиссия вместе с партнерами пообещали обеспечить, «чтобы эта война стала для Путина стратегическим провалом». В этой связи лидеры констатировали, что, «во-первых, мы обязуемся исключить отдельные российские банки из системы обмена сообщениями SWIFT».



«Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе», — пояснили они.



Во-вторых, лидеры обязались ввести ограничительные меры, которые «не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать воздействие наших санкций».



«В-третьих, мы обязуемся действовать против людей и организаций, которые способствуют войне в Украине и вредоносной деятельности российского правительства. В частности, мы обязуемся принять меры по ограничению продажи гражданства — так называемых "золотых паспортов", — которые позволяют состоятельным россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашим финансовым системам», — предупредили россиян лидеры.



В-четвертых, они обязались создать на этой неделе «трансатлантическую оперативную группу, которая обеспечит эффективное применение наших финансовых санкций путем выявления и замораживания активов подпадающих под санкции лиц и компаний, находящихся в пределах нашей юрисдикции».



«В рамках этих усилий мы обязуемся применять санкции и другие финансовые и принудительные меры в отношении дополнительных российских должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников для выявления и замораживания активов, которыми они владеют в наших юрисдикциях. Мы также будем привлекать другие правительства и работать над выявлением и пресечением движения доходов, полученных незаконным путем, и лишить этих лиц возможности скрывать свои активы в юрисдикциях по всему миру», — сказано в заявлении.



«Наконец, мы будем активизировать или координировать действия против дезинформации и других форм гибридной войны. Мы поддерживаем украинский народ в этот темный час. Даже помимо мер, которые мы объявляем сегодня, мы готовы принять дополнительные меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее нападение на Украину», — заверили российское руководство лидеры стран-подписантов заявления.

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