В Харькове российские военные сдаются в плен

В Харькове фиксируются неединичные факты сдачи в плен российских солдат в государственные органы и органы местного самоуправления, сообщают в Национальной полиции Украины.



«Обращаемся ко всем структурам власти тщательно документировать такие случаи, отбирать оружие и предоставить российским пленным временное убежище», — говорится в сообщении.



В ведомстве также призвали и других российских солдат последовать этому примеру — сложить оружие и сдаться.



При этом в Нацполиции отметили, что жители Харькова пережили сегодня «страшную ночь», но украинские военнослужащие «дают мощный отпор российскому захватчику».



Утром российские военные на легкой технике прорвались в Харьков, в том числе в центр города, начались уличные бои.

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