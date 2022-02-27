В Бердянск зашли россияне: Что происходит в городе

Вечером в субботу, 26 февраля, в Бердянск Запорожской области зашли российские войска. Об этом сообщили источники «Новостей Донбасса».



Оккупанты установили блокпосты и проверяют въезжающих в город и выезжающих из него.



По словам местных жителей, в городе работает достаточное количество магазинов и аптек, но в основном до обеда. Из-за этого цены на продукты выросли примерно в два раза.



И.о. городского головы Александр Свидло продолжает выполнять свои обязанности. Он сообщил, что через город прошла колонна российской техники.



«У нас есть информация, что люди с автоматами идут по Пролетарскому проспекту небольшими группами. Боевая техника заехала в частный сектор в нагорной части на улицу Дубинина. Мы должны понимать, что идет война, и та ситуация, которая сегодня складывается, несет огромную опасность жизни и здоровью каждого бердянца. Я прошу принять меры безопасности, ограничить свое нахождение на улице, передвижение на автомобилях», — сказал и.о. мэра в своем видеообращении.



В Бердянске неспокойно, на сайте горсовета предупреждают жителей, что во многих микрорайонах идет стрельба. Людей просят не выходить на улицу, не подглядывать за военными, отойти от окон и заборов.