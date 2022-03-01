Данилов: Карательная акция РФ провалилась, поэтому кремлевские крысы становятся более опасными

Молниеносная карательная акция, которую РФ планировала провести в Украине за один-два дня, с треском провалилась, поэтому военно-политическое руководство становится более опасным, понимая, что впереди его ожидает Гаагский трибунал. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.



«6-й день украинского национального сопротивления! Украинцы, наши Вооруженные силы, ТрО, все, кто взял в руки оружие, делают невозможное, сдерживая и нанося сокрушительные ответные удары российской оккупационной армии, которую Кремль почему-то считал непобедимой... То, что военные преступники в Москве планировали завершить за один-два дня как молниеносную карательную акцию, с треском провалилось. Это стало понятно всему миру, и начинают понемногу понимать в самой России. Именно поэтому загнанные в тупик кремлевские крысы становятся особенно опасными, переходя границу и отвергая любые правовые, моральные, юридические ограничения в правилах ведения войны», — написал Данилов.



По его словам, понимая, что впереди все российское военно-политическое руководство РФ ожидают только перспективы Гаагского трибунала, они «идут ва-банк».



«Только этим можно объяснить варварский обстрел „Градами“ полуторамиллионного города Харькова. Разрушение исторической жемчужины Европы — города Чернигов, обстрелы Бучи, Ирпеня, Гостомеля и еще десятков украинских городов и сел. Город Волноваха находится на грани гуманитарной катастрофы. Раненые, убитые, лишенные собственных домов. Этот список преступлений РФ против Украины и ее народа будет предъявлен международным судам и никто не сможет избежать наказания. Мы им обещаем», — подчеркнул секретарь СНБО.



Он уточнил, что шестой день сопротивления оккупантам был тяжелым и напряженным, однако враг в данный момент находится на грани истощения, в то время как украинские силы сопротивления становятся только сильнее с каждым днем.



«За нами весь украинский народ и поддержка самых влиятельных стран мира. Россия — страна-террорист, оставшаяся в вопиющем одиночестве, без союзников, без чести и достоинства! Боремся, держимся, и смерть врагам! Слава Украине!», — подытожил Данилов.

Целями России во время войны в Украине являются массовая паника, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.