Целью РФ является массовая паника, жертвы среди гражданских и разрушение инфраструктуры - Подоляк

Целями России во время войны в Украине являются массовая паника, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Маски окончательно сброшены. РФ активно обстреливает центры городов, наносит прямые ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и органам власти. Цель РФ понятна — массовая паника, жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры», — написал он.

Подоляк добавил, что Украина «достойно сражается».

Нападение России на Украину — это военное преступление, а потому его исполнителей и организаторов ждет трибунал. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.