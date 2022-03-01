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Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

01 марта 2022, 19:30

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, в которой рекомендуется членам Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС.

«Обсуждая вторжение России в Украину, депутаты Европарламента выразили непоколебимую поддержку Украине и усилиям по сближению страны с европейским сообществом», — говорится в сообщении Европарламента в твиттере.

«За» рекомендацию предоставить Украине статус кандидата в члены союза проголосовали 637 парламентариев, против были только 13 депутатов.

В принятой резолюции, кроме рекомендации о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, Европарламент также осудил агрессию России по отношению к Украине и потребовал от Москвы вывести свои войска с украинской территории.

При этом резолюция Европарламента имеет рекомендательный характер. Страны-члены будут совместно принимать решения о статусе кандидата и плане вступления Украины в Евросоюз.

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