Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, в которой рекомендуется членам Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС.



«Обсуждая вторжение России в Украину, депутаты Европарламента выразили непоколебимую поддержку Украине и усилиям по сближению страны с европейским сообществом», — говорится в сообщении Европарламента в твиттере.



«За» рекомендацию предоставить Украине статус кандидата в члены союза проголосовали 637 парламентариев, против были только 13 депутатов.



В принятой резолюции, кроме рекомендации о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, Европарламент также осудил агрессию России по отношению к Украине и потребовал от Москвы вывести свои войска с украинской территории.



При этом резолюция Европарламента имеет рекомендательный характер. Страны-члены будут совместно принимать решения о статусе кандидата и плане вступления Украины в Евросоюз.