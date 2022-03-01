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Зеленский: С нами Евросоюз будет точно сильнее

01 марта 2022, 14:10

Зеленский: С нами Евросоюз будет точно сильнее

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в срочных дебатах Европейского парламента, посвященных вторжению России в Украину.

Обращаясь к европарламентариям, он сказал, что граждане Украины ценой жизни защищают свободу. Украинский народ пережил две революции, одну войну и пять дней полномасштабного вторжения РФ.

«Сейчас мы отдаем наших лучших людей. Мы часто говорим, что всех победим. Я в этом уверен. Есть такое выражение „Украинский выбор Европы“. Но я бы хотел, чтобы выбором Украины стала Украина», — отметил Зеленский.

«Это утро было трагическим. Две крылатые ракеты ударили по городу Харькову. Здесь находятся двадцать вузов и молодежь, яркая, умная, часто собирается на самой большой площади Украины и Европы — площади Свободы. Представьте: утро и две крылатые ракеты. Десятки жертв, вот такая цена свободы», — сказал президент.

По словам Зеленского, украинский народ борется за свою землю, свободу, жизнь, а в настоящий момент — за выживание. Это самая главная мотивация. Несмотря на то, что все крупные города Украины заблокированы оккупантами, никто свободу украинцев не отнимет.
Но это и борьба за то, чтобы быть равноправными членами Евросоюза.

«С нами Евросоюз будет точно сильнее, а без него, без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу. Никто не сломает нас. Мы сильные, мы — украинцы,» — заявил Зеленский.

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