ЕС ввел санкции против белорусских военачальников

ЕС в среду объявил о санкциях в отношении 22 представителей силовых структур Беларуси. Об этом передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».



Под санкциями оказались помощник министра обороны по идеологической работе в войсках генерал-майор Леонид Касинский, помощник министра обороны по финансово-экономической работе генерал-майор Игорь Можиловский, помощник министра обороны по международному сотрудничеству генерал-майор Олег Воинов, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Дмитрий Михолап.



Кроме того, санкции затронули командующего войсками Северо-западного оперативного командования Белоруссии Александра Науменко, начальника штаба — первого заместителя командующего Северо-западным оперативным командованием Вадима Шадуру, начальника Управления вооружения Северо-западного оперативного командования Дмитрия Суровича, а также первого заместителя начальника главного финансово-экономического управления министерства обороны Дмитрия Заброцки.

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