США вводят санкции против Путина и его политического окружения

Соединенные Штаты присоединятся к Европейскому Союзу во введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает «Европейская правда».



«В результате телефонного разговора, который президент Байден провел с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и в согласовании с решением европейских союзников США присоединятся к ним во введении санкций против президента Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза», – сказала Псаки, добавив, что детали этих санкций будут объявлены позже.



В пятницу стало известно, что Европейский союз заморозит активы Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



Власти Великобритании в пятницу также внесли президента РФ и главу МИД РФ в санкционный список Соединенного Королевства. Санкции подразумевают замораживание активов.