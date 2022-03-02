Россияне вошли в Балаклею, мэр отказался сотрудничать с оккупантами

Сегодня российские войска вошли в Балаклею Харьковской области. Мэр города Иван Столбовой заявил, что местная власть не будет сотрудничать с оккупантами.



«На территорию Балаклейской громады зашли российские войска. Балаклейский городской совет, исполнительный комитет и я лично с войсками РФ сотрудничать не будем», — написал Столбовой на своей Facebook-странице.



«Я остаюсь в родном городе, на своей земле, никуда убегать не собираюсь!», — подчеркнул мэр.

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