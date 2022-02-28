Мэр Купянска подозревается в госизмене за сдачу города

Городской голова Купянска Геннадий Мацегора за сдачу города российским оккупантам получил подозрение в госизмене. Об этом сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Харьковская областная прокуратура оперативно и по закону отреагировала на действия мэра Купянска. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и государственной измене», — написала генпрокурор в Facebook.



По ее словам, 27 февраля Мацегора предложил командованию военных РФ поддержку и материальное обеспечение. Он снабдил оккупантов транспортом, жильем, горючим и едой.



«Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины. Каждого, кто сдает оккупантам хоть клочок нашей земли, ожидает справедливое наказание», — отметила Венедиктова.