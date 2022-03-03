На Луганщине повреждена нитка газопровода, Лисичанск на резервном газоснабжении

В Луганской области в результате обстрелов повреждена первая нитка газопровода Луганск — Лисичанск — Рубежное в районе отвода на газораспределительную станцию (ГРС) «Лисичанск». Об этом сообщила пресс-служба «Оператора ГТС Украины».



После того как было зафиксировано снижение давления в системе в 8:50 четверга была перекрыта подача природного газа.



«Жертв или пострадавших среди сотрудников ОГТСУ нет. При первой возможности оператор возобновит работу газопровода, однако сейчас в районе места аварии идут активные боевые действия. Лисичанск получает газ через резервную систему газоснабжения ОГРМ», — говорится в сообщении.



ОГТСУ на 11:00 четверга приостановили работу 14 из 1389 газораспределительных станций (ГРС), однако газотранспортная система Украины продолжает снабжать газом украинцев и критическую инфраструктуру.