Украинцы принадлежат к европейской семье — председательница Еврокомиссии

Председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вновь заявила о поддержке Евросоюзом членства Украины, сказав, что «нет никаких сомнений в том, что эти храбрые люди, которые защищают наши ценности своими жизнями, принадлежат к европейской семье». Об этом передает CNN.



Фон дер Ляйен отметила, что ЕС может предоставить украинским беженцам защиту, вид на жительство, доступ к работе и жилью, добавив, что это «не только акт сострадания во время войны, но и наш долг как европейцев».



За неделю после начала вторжения не менее миллиона беженцев покинули Украину и пересекли наши границы ЕС. На совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом фон дер Ляйен объявила о создании в Румынии «центра гражданской защиты Украины» для оказания помощи в удовлетворении гуманитарных потребностей.



Фон дер Ляйен сказала, что «мы оказываем гуманитарную поддержку для преодоления последствий этой войны» и «выделим не менее 500 миллионов евро из бюджета ЕС на гуманитарную помощь, и, конечно, будет выделено еще больше. Поскольку нам нужно подготовиться к разрушительным последствиям этой жестокой войны».



О санкциях: Она заявила, что «цель ЕС — лишить Кремль возможности вести войну против своих соседей», и предупредила о «дополнительных шагах, если ситуация на местах ухудшится».



ЕС готовится к «ответным мерам» со стороны России, работая над диверсификацией поставок энергоносителей, сказала она. Фон дер Ляйен также объявила о планах по подключению Украины к европейской электросети. «Мы в этом вместе, и мы будем сопровождать Украину в этом процессе с решимостью, единством и солидарностью».



«Мы всегда будем помнить решимость и храбрость народа Украины. Они являются вдохновением для всех нас», — сказала она, а затем добавила: «Наше внимание сосредоточено на прекращении этой войны».

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