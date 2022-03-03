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Зеленский — Путину: Сядь со мной за стол переговоров

03 марта 2022, 19:16

Зеленский — Путину: Сядь со мной за стол переговоров

Президент Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина вывести войска с территории Украины и сесть с ним за стол переговоров. Об этом он заявил во время общения с журналистами вечером 3 марта.

«Не хочешь сейчас уйти — сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем — я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?» — призвал президент.

Комментируя перспективы переговоров украинской и российской делегаций, которые проходят в Беларуси, Зеленский отметил, что видит смысл в «любых переговорах», так как «есть вещи, по которым надо найти какие-то компромиссы, чтобы не погибали люди». «Любое слово важнее выстрела. Если можешь сначала сказать, а потом выстрелить — делай так. Я живу такими принципами», — сказал он.

«Но есть вещи, по которым нет компромисса. Просто потому что нельзя взять уйти и сказать — да, это ваша страна, Украина — часть России. Это же невозможно!» — добавил Зеленский.

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