На Сумщине россияне захватили предприятие и требуют переговоров с СБУ

Российские оккупанты в селе Беловодское Сумской области захватили элеватор агрохолдинга «Кернел», требуют переговоров с местными властями и Службой безопасности Украины. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий со ссылкой на главу РВА Дениса Ващенко.



Два дня назад в Роменском районе российские военные захватили МХП «Дружба-Нова» (Кернел). На территории самого МХП есть техника, рядом находятся склады со свеклой.



3 марта россияне загнали туда 225 единиц военной техники. Есть тяжелая техника, артиллерия.



Вечером российская авиация бомбила Роменщину, окрестности Недригайлова.



«Россияне расстреливают мирных жителей. Люди все отошли от них подальше, сидят в подвалах, потому что русские орки уже побывали в соседнем селе Беловоды. Приехали туда на 4 БМП, там стреляли, грабили, угрожали местным. Сейчас вернулись на базу, требуют переговорщика, СБУ, старосту. Все боятся к ним идти, потому что они стреляют наповал.



Они окопались там, на крыше сидят снайперы уже третий день. Установили вооружение вокруг. Роют котлован бульдозерами и тракторами. Они там то ли укрепление себе строят, то ли что-то непонятное», — сообщил Ващенко.

Российские оккупанты испугались позорного поражения, а потому решили совершать преступления против человечности. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.