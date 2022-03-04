Только закрытое небо может остановить эскалацию, заявил Подоляк

Западным партнерам пора взять на себя ответственность за завершение войны в Украину, которую развязала РФ. Эскалацию можно остановить только при условии закрытого неба. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Логика этой войны — наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению. Лишь закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнерам взять и на себя ответственность за завершение войны», — написал он в Twitter.

Президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой предоставить Украине военные самолеты. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.