Эвакуация жителей Мариуполя переносится

Эвакуация мирного населения Мариуполя переносится из-за того, что российская сторона не придерживается «режима тишины», продолжая обстрелы. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.



«В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится!» — сказано в сообщении.



Жителей Мариуполя просят следовать в места укрытий. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время.



«На данный момент идут переговоры с РФ об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора. Также информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей», — отмечается в сообщении.



Ожидалось, что эвакуация населения из Мариуполя и Волновахи на автобусах начнется сегодня днем.



Мариуполь шестые сутки находится под мощными обстрелами российских сил. Город находится на грани гуманитарной катастрофы — без воды, электро- и теплоснабжения, заканчиваются лекарства и еда. Также практически отсутствует мобильная связь.