«Мы умоляем о помощи». Мариуполь просит о гуманитарном коридоре

Мариуполь Донецкой области пятые сутки находится под мощными обстрелами российских оккупантов. Город находится на грани гуманитарной катастрофы — без воды, электро- и теплоснабжения, заканчиваются лекарства и еда. Также практически отсутствует мобильная связь.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко просит о военной поддержке и организации коридора для эвакуации местного населения. «Мы умоляем о помощи», — призвал городской голова, слова которого привел Бабель.



За неделю войны РФ против Украины более 200 мариупольчан получили ранения разной степени тяжести.