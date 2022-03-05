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Власти Донецкой области подтвердили начало эвакуации жителей Мариуполя

05 марта 2022, 09:44

Власти Донецкой области подтвердили начало эвакуации жителей Мариуполя

В Мариуполе начинается эвакуация мирного населения. Официальную информацию об этом опубликовали председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко и Мариупольский горсовет.

Сегодня, 5 марта, 11:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье.

Эвакуация людей будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:
— СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53)
— Драматический театр (Театральная площадь, 1)
— Кальмиусская районная администрация — (пр. Металлургов, 193).

Также, следуя маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 9:00 до 16:00), можно будет выехать из города на личном транспорте. Власти просят всех водителей, выезжающих из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения — «берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт».

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается.

Всего будет несколько этапов эвакуации на протяжении нескольких дней для того, чтобы каждый желающий выехать мог это сделать.

«Дорогие, родные мариупольцы, с сегодняшнего дня в городе начинается эвакуация мирного населения. Это непростое решение, но, как я всегда говорил, Мариуполь — это не улицы и дома. Мариуполь — это его жители, это мы с вами. И нашей главной задачей всегда было и остается защитить людей. В условиях, когда наш родной город постоянно находится под безжалостным огнем со стороны оккупантов, нет другого решения, как дать возможность жителям, то есть нам с вами, безопасно выехать из Мариуполя», — сообщил городской голова Вадим Бойченко.

Сегодня ранее министерство обороны России сегодня, 5 марта, объявило в Украине «режим тишины» для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров с украинской стороной.

Мариуполь шестые сутки находится под мощными обстрелами российских сил. Город находится на грани гуманитарной катастрофы — без воды, электро- и теплоснабжения, заканчиваются лекарства и еда. Также практически отсутствует мобильная связь.

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