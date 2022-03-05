РосСМИ опубликовали фейк о «захвате» бойцами «Азова» завода в Мариуполе

Российские СМИ распространили фейк, в котором со ссылкой на Министерство обороны России заявлялось, что бойцы батальона «Азов» якобы заминировали завод «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой области. На предприятии «Новостям Донбасса» опровергли эту информацию, а в компании «Метинвест» сообщили, что «Азовсталь» и ММК Ильича являются безопасными местами.



Сотрудник «Азовсталь» рассказал, что предприятие продолжает функционировать в обычном режиме, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Комбинаты и заводы остаются под контролем Украины.



«Метинвест» подчеркивает, что цеха ММК имени Ильича и Азовсталь являются одними из самых безопасных мест в Мариуполе, где местные жители прячутся от обстрелов и бомбежек города российской армией.



Информацию пророссийских медиа, в том числе и про якобы захват завода боевиками «ДНР», в компании назвали очередной попыткой «российской стороны дестабилизировать ситуацию в Украине».



«Мариуполь находится в тяжелой ситуации, поэтому параллельно с обстрелами российские войска ведут еще и информационную войну», — прокомментировали в «Метинвесте».

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