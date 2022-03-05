ВСУ сбили крылатую ракету над Краматорском ►

Украинская армия сбила крылатую ракету, выпущенную российскими оккупационными войсками над Краматорском Донецкой области. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.



«Украинские ПВО сбили крылатую ракету над Краматорском», — написал он в Телеграм.

4 марта представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики группировки «ЛНР» при огневой поддержке Вооруженных сил России пошли в наступление в направлении Краматорска.



В этот же день городской голова Краматорска Александр Гончаренко обратился к жителям с просьбой следовать в ближайшее укрытие или безопасную часть квартиры после сирен, которые оповещают о воздушной угрозе.