НАТО не планирует продвигаться в вопросе бесполетной зоны над Украиной

Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс не будет продвигаться вперед в отношении бесполетной зоны в Украине в ее нынешнем виде. Об этом она сказала в интервью CNN.



«Наша цель сейчас — остановить войну. Мы не хотим расширять этот конфликт за пределы Украины, и поэтому сейчас сигнал НАТО в целом таков, что НАТО не готово продвигаться вперед в отношении бесполетной зоны», — сказала Смит.



Смит, однако, сказал, что члены НАТО предпринимают шаги для «оказания летальной поддержки Украине и оценки ее потребностей в области безопасности в режиме реального времени».



Смит также сказала, что альянс предпринимает шаги для защиты своих членов. «Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. НАТО готова к этому и уже предпринимает шаги по укреплению своего восточного фланга», — сказала она.



Посол отметила, что американские чиновники обсуждают с польским правительством возможность отправки Польшей истребителей МиГ-29 советских времен в поддержку украинцев. «Это суверенное решение, которое должна принять Польша. США отметили, что готовы сесть за стол переговоров и обсудить некоторые проблемы, связанные с этим. Есть много нерешенных вопросов о количестве украинских пилотов, которые имеются в наличии, о том, как эти самолеты будут перемещаться из Польши в Украину. Все это сейчас прорабатывается».



На вопрос о том, есть ли у русских превосходство в небе, Смит сказал, что у Москвы нет превосходства в воздухе в Украине, и что это «плохая новость для президента Путина».



«Они не взяли Киев, как планировали сделать в первые несколько дней этого конфликта. Президент Зеленский все еще остается президентом Украины, и мы видим, что некоторые из этих конвоев, 40-километровый конвой, за которым все следили, по сути, никуда не ушел», — сказала она.



«Это многое говорит нам о способности российских военных и о проблемах, особенно логистических, с которыми сталкиваются русские».



«Это просто поразительно, их неспособность обеспечить свои войска такими простыми вещами, как питание и топливо», — добавила Смит.

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