Россияне сорвали эвакуацию из Бучи и Гостомеля

Из Бучи и Гостомеля сегодня так и не удалось эвакуировать мирных жителей. Об этом сообщил Бучанский горсовет.



Там отметили, что договориться с захватившими город российскими военными так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными.



О возможности эвакуироваться в ближайшие дни в горсовете пообещали сообщать оперативно.



Вместе с тем сегодня удалось эвакуировать в Киев жителей соседних Ирпеня и Ворзеля, сообщила депутат Ирпенского горсовета Михайлина Скорик.

В городах Буча, Гостомель, Ирпень, Ворзель и соседних населенных пунктах под Киевом возникла гуманитарная катастрофа после их захвата войсками России.