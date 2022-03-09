Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россияне сорвали эвакуацию из Бучи и Гостомеля

09 марта 2022, 17:05

Россияне сорвали эвакуацию из Бучи и Гостомеля

Из Бучи и Гостомеля сегодня так и не удалось эвакуировать мирных жителей. Об этом сообщил Бучанский горсовет.

Там отметили, что договориться с захватившими город российскими военными так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными.

О возможности эвакуироваться в ближайшие дни в горсовете пообещали сообщать оперативно.

Вместе с тем сегодня удалось эвакуировать в Киев жителей соседних Ирпеня и Ворзеля, сообщила депутат Ирпенского горсовета Михайлина Скорик.

В городах Буча, Гостомель, Ирпень, Ворзель и соседних населенных пунктах под Киевом возникла гуманитарная катастрофа после их захвата войсками России.

Еще по теме

Места
Ирпень Буча Гостомель
Прочее
Эвакуация Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
все новости
17:05
Россияне сорвали эвакуацию из Бучи и Гостомеля
16:10
Российские силы разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе
14:28
Эвакуация из Изюма не началась из-за обстрелов - облгосадминистрация
13:34
В Мариуполе из-за блокады российскими оккупантами уже погибли 1300 человек
12:53
В «Укрэнерго» сообщили о полном обесточивании Чернобыльской АЭС
11:40
МАГАТЭ уже не получает дистанционные данные с систем контроля на ЧАЭС
10:26
Мариуполь остается в осаде, а в Марьинской громаде с начала суток идет бой
10:08
Украина и Россия согласовали прекращение огня для эвакуации людей по шести коридорам
09:47
Ребенок погиб в результате авианалета на село в Харьковской области
09:09
Генштаб рассказал о ходе оборонной операции ВСУ
08:55
Обстрел Северодонецка: 10 погибших и 10 пострадавших за вчерашний день
08:35
Сегодня будет продолжена эвакуация из Сум в Полтаву
08:07
За сутки в Ахтырке в ходе обстрелов погиб один человек, 14 получили ранения
00:20
Россия должна немедленно открыть гуманитарный коридор из Мариуполя — Верещук
00:06
Зеленский: Мир не верит в будущее России
все новости
ВИДЕО
«Вышел в магазин за продуктами». Боевик «ЛНР» рассказал СБУ, что его мобилизовали прямо на улице
08 марта, 17:56
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
07 марта, 21:20
Более 4 тысяч участников антивоенных акций задержаны в России
06 марта, 20:15

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция