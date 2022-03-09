Удар по роддому Мариуполя: Зеленский назвал мир соучастником из-за отказа закрыть небо

Президент Владимир Зеленский осудил воздушную атаку российских оккупантов на детскую больницу в Мариуполе и призвал международное сообщество немедленно закрыть небо над Украиной. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Зеленского.



«Мариуполь. Прямой удар русских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! У вас есть сила. Но, похоже, теряете человечность», - говорится в сообщении.



В результате авиаудара был разрушен корпус медицинского учреждения. Информация о пострадавших уточняется.

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