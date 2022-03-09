Российские силы разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе

Детскую больницу в Мариуполе разбомбили. Скриншот

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по детское отделение ГБ №3 в Мариуполе. Об этом сообщает бывший заместитель начальника полиции Украины Вячеслав Аброськин.



«По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин», — подчеркнул он.



Как уточнил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, бомбардировке подвергся не только роддом, а также и детское отделение по проспекту Мира.



Еще один авиаудар произошел у одного из корпуса Приазовского государственного техуниверситета.

Мариуполь продолжает находиться в блокаде российских сил. В городе нет электроэнергии, тепла, связи и интернета. Оккупанты обстреливают из артиллерии и наносят авиаудары по жилым районам города.



За время блокады Мариуполя российскими войсками в городе, по предварительным подсчетам погибли 1300 человек.