ООН подтвердила смерть 516 мирных жителей с момента вторжения РФ в Украину

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля погибли по меньшей мере 516 гражданских лиц. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в среду.



Последний раз УВКПЧ обновлял данные о количестве гражданских лиц в понедельник, 7 марта. За эти два дня, по данным ООН, число смертей увеличилось на 42.



Также УВКПЧ располагает данными о ранении около 908 гражданских лиц.



Фактические цифры «значительно выше, особенно на контролируемой правительством территории и особенно в последние дни, так как получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, было задержано, и многие сообщения еще не подтверждены», — отметили в ООН.



Только в одном Мариуполе, по данным местных властей, за время блокады предварительно погибли 1300 человек.