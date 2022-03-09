Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ООН подтвердила смерть 516 мирных жителей с момента вторжения РФ в Украину

09 марта 2022, 19:28

ООН подтвердила смерть 516 мирных жителей с момента вторжения РФ в Украину

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля погибли по меньшей мере 516 гражданских лиц. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в среду.

Последний раз УВКПЧ обновлял данные о количестве гражданских лиц в понедельник, 7 марта. За эти два дня, по данным ООН, число смертей увеличилось на 42.

Также УВКПЧ располагает данными о ранении около 908 гражданских лиц.

Фактические цифры «значительно выше, особенно на контролируемой правительством территории и особенно в последние дни, так как получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, было задержано, и многие сообщения еще не подтверждены», — отметили в ООН.

Только в одном Мариуполе, по данным местных властей, за время блокады предварительно погибли 1300 человек.

Еще по теме

Прочее
Война Оон

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
все новости
20:24
Оккупанты обещают жителям Бердянска российские паспорта и списание долгов
20:13
Германия отказалась передавать истребители Украине
19:40
Вследствие авианалета в центре Мариуполя пострадали 17 человек
19:28
ООН подтвердила смерть 516 мирных жителей с момента вторжения РФ в Украину
18:34
Десять человек погибли, в том числе двое младенцев, во время авиаударов по Житомирщине
17:55
Удар по роддому Мариуполя: Зеленский назвал мир соучастником из-за отказа закрыть небо
17:05
Россияне сорвали эвакуацию из Бучи и Гостомеля
16:10
Российские силы разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе
14:28
Эвакуация из Изюма не началась из-за обстрелов - облгосадминистрация
13:34
В Мариуполе из-за блокады российскими оккупантами уже погибли 1300 человек
12:53
В «Укрэнерго» сообщили о полном обесточивании Чернобыльской АЭС
11:40
МАГАТЭ уже не получает дистанционные данные с систем контроля на ЧАЭС
10:26
Мариуполь остается в осаде, а в Марьинской громаде с начала суток идет бой
10:08
Украина и Россия согласовали прекращение огня для эвакуации людей по шести коридорам
09:47
Ребенок погиб в результате авианалета на село в Харьковской области
все новости
ВИДЕО
«Вышел в магазин за продуктами». Боевик «ЛНР» рассказал СБУ, что его мобилизовали прямо на улице
08 марта, 17:56
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
07 марта, 21:20
Более 4 тысяч участников антивоенных акций задержаны в России
06 марта, 20:15

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция