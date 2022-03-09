В Мариуполе из-за блокады российскими оккупантами уже погибли 1300 человек

За время блокады Мариуполя российскими войсками в городе, по предварительным подсчетам погибли 1300 человек. Об этом на странице в Facebook сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.



Кроме того, российская армия начала использовать авиабомбардировки. В ночь на 9 марта обстрелу подверглись Приморский районе и район, где находится ТРЦ «Порт-Сити».



«Цель на полное уничтожение города оккупантам уже не скрывается. Идет согласование маршрута и ожидаем подтверждения режима тишины. Хотя бы условного. Ждать — труднее всего, до бесконечности трудно в текущей критической ситуации. Но другого пути пока нет. То же и по ситуации с первой волной эвакуации из города», — написал он.