Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба: НАТО не готова обеспечить безопасность Украины

10 марта 2022, 13:27

Кулеба: НАТО не готова обеспечить безопасность Украины

НАТО не готова обеспечить безопасность Украины. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы видим реакцию НАТО на российскую агрессию в отношении Украины - НАТО не готова действовать, чтобы остановить войну защитить мирных граждан Украины от российских бомбардировок. Организация делегировала полномочия помогать государствам-членам», - сказал он.

Ранее посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс не будет продвигаться вперед в отношении бесполетной зоны в Украине в ее нынешнем виде

Еще по теме

Организации
Нато
Люди
Дмитрий Кулеба

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
все новости
14:28
С начала вторжения России в Украине погиб 71 ребенок, более 100 детей получили ранения
14:22
Макрон и Шольц обсудили войну в Украине с Путиным
13:31
Мариуполь заблокирован для эвакуации – гуманитарный груз вернулся в Запорожье
13:27
Кулеба: НАТО не готова обеспечить безопасность Украины
12:19
Россия нанесла новый авиаудар по Мариуполю
12:18
Кулеба о переговорах с Лавровым: Нет прогресса в вопросе прекращения огня
11:45
Сегодня в Энергодар и Мариуполь снова попытаются доставить гуманитарную помощь
11:25
Мариуполь до и после обстрелов показали со спутника ►
10:58
Начались переговоры глав МИД Украины, России и Турции
10:06
В Луганской области за две недели войны погибли 34 человека
09:55
Гуманитарные коридоры открываются для эвакуации
09:40
Российская авиация нанесла новый удар по Мариуполю
09:33
Из-за удара российской армии по детской больнице в Мариуполе погибли три человека
09:17
Из-за обстрела на Харьковщине погибли четыре человека, из них двое детей
08:56
Защитники Мариуполя уничтожили 16 единиц техники захватчиков
все новости
ВИДЕО
Мариуполь до и после обстрелов показали со спутника ►
10 марта, 11:25
Мэр Мариуполя призвал закрыть небо над Украиной
09 марта, 22:44
«Вышел в магазин за продуктами». Боевик «ЛНР» рассказал СБУ, что его мобилизовали прямо на улице
08 марта, 17:56

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция