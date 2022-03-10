Кулеба: НАТО не готова обеспечить безопасность Украины

НАТО не готова обеспечить безопасность Украины. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Мы видим реакцию НАТО на российскую агрессию в отношении Украины - НАТО не готова действовать, чтобы остановить войну защитить мирных граждан Украины от российских бомбардировок. Организация делегировала полномочия помогать государствам-членам», - сказал он.



Ранее посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс не будет продвигаться вперед в отношении бесполетной зоны в Украине в ее нынешнем виде