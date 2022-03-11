Россия нанесла авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску

Последствия авиаудара по Днепру. Фото: ГСЧС

Военная авиация России нанесла удары по Днепру и Луцку сегодня около 6:00 утра.



Как сообщает ГСЧС в Днепре предварительно известно об одном погибшем.



По городу нанесли три авиаудара. Произошло попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажную обувную фабрику с последующим горением.



Также очевидцы опубликовали момет авиаудара по Луцку.

Кроме того, в Ивано-Франковске также зафиксировали удары в районе аэропорта.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил, что утром были нанесены удары. Он пообещал разобраться, почему в городе не сработал сигнал тревоги.

Он отметил, что удары пришлись по аэропорту и складу боекомплекта. Возможна дальнейшая детонация боекомплекта, поэтому надо находиться в укрытиях.



Марцинкив призвал жителей микрорайонов в районе аэропорта в ближайший час никуда не выходить, спрятаться в убежище или оставаться дома подальше от окон.