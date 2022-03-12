«Зеленый коридор» открыт в Мариуполь: очередная попытка эвакуации

Гумконвой в Мариуполь. Скриншот из видео

Гуманитарная колонна выехала в Мариуполь из Запорожья по открывшемуся зеленому коридору. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



Он отметил, что более 90 тонн продуктов питания и медикаментов следует в город, который уже 13 суток находится в блокаде.



«Священнослужители православной церкви выступили с инициативой лично сопровождать гуманитарный груз. Все для того чтобы 400 тысяч мариупольцев получили долгожданную и критически важную помощь!» - подчеркнул Кириленко.