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«Зеленый коридор» открыт в Мариуполь: очередная попытка эвакуации

12 марта 2022, 09:37

«Зеленый коридор» открыт в Мариуполь: очередная попытка эвакуации

Гумконвой в Мариуполь. Скриншот из видео Гумконвой в Мариуполь. Скриншот из видео

Гуманитарная колонна выехала в Мариуполь из Запорожья по открывшемуся зеленому коридору. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что более 90 тонн продуктов питания и медикаментов следует в город, который уже 13 суток находится в блокаде.

«Священнослужители православной церкви выступили с инициативой лично сопровождать гуманитарный груз. Все для того чтобы 400 тысяч мариупольцев получили долгожданную и критически важную помощь!» - подчеркнул Кириленко.

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