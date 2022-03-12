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Силы РФ захватили окрестности Мариуполя и пытаются окружить Николаев — Генштаб

12 марта 2022, 13:41

Силы РФ захватили окрестности Мариуполя и пытаются окружить Николаев — Генштаб

Основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь Донецкой области и Северодонецк Луганской области. Восточные окрестности Мариуполя уже заняты россиянами. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волновахском направлении оккупанты пытаются проводить наступление в направлении н.п. Красная Поляна и Ольгинка. По информации главы ДонОГА Павла Кириленко, украинские войска покинули Волноваху, город оккупирован российскими силами.
После неудачного штурма города Рубежное Северодонецкого района на Луганщине оккупанты отступили.

Также оккупанты пытаются продолжать наступление, чтобы окружить Николаев.

Кроме этого, российские войска закрепились в северной части города Изюм Харьковской области.

На Волынском направлении враг наступательных действий не производил, однако сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Беларуси в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

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