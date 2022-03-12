Украинские защитники обезвредили треть батальйонно-тактических групп РФ — Арестович

Российские оккупанты потеряли треть батальйонно-тактических групп, задействованных в войне против Украины. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



«По данным нашего командования, более 90 батальйонно- тактических групп противник задействовал на территории Украины, начиная с 24 февраля. Более 30 уничтожено или выведено из строя, потеряло боеспособность. То есть мы перемололи треть войска противника», — сказал Арестович на брифинге в субботу.



Он сообщил, что оккупанты ищут дополнительные резервы в оккупированном Крыму, отдельных районах Донбасса и на Кавказе.



«Они пытаются создать группировку до 20 тысяч человек и через две недели кинуть их снова на фронт, пытаясь переломить ситуацию. Но если мы перемололи элитные подразделения, то эта смазка для штыка вообще небоеспособна», — рассказал Арестович.