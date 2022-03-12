Зеленский: Россия впервые начала разговор вместо ультиматумов

Россия впервые начала говорить на переговорной площадке с Украиной о прекращении войны вместо того, чтобы выставлять ультиматумы, как это было ранее. Такое наблюдение озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с иностранными журналистами в Киеве 12 марта.



«Наши дипломаты работают и проговаривают детали повестки, которая может быть между нами и РФ … Вы знаете, с самого начала были какие-то ультиматумы со стороны РФ, мы не пошли на них. Война углублялась, быстрой операции за 3-4 дня не произошло… Сейчас они уже начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», – рассказал Зеленский.



Он также отметил, что «рад такому сигналу со стороны РФ».



«Я рад, в принципе, уже сигналу со стороны РФ. За последние 2 года я ни разу не слышал, что может быть такой диалог. А мы обращались даже не десятки раз… Я думаю, что провел уже сотни переговоров с лидерами других стран, которым я давал все возможности быть переговорщиками, посредниками, медиаторами, быть хоть кем-то, чтобы произошла встреча», – сказал он.



При этом Зеленский добавил, что «мировые лидеры должны знать, что тысячи людей, которые погибли в Украине – это произошло из-за того, что РФ ни единого раза не подтверждала возможность встречи».

Президент считает, что в этом полная ответственность мировых лидеров. В тоже время он подчеркнул, что президенты западных стран недостаточно вовлечены в переговорный процесс между Украиной и Россией.



«Потому что, если мы говорим про пункты о гарантиях безопасности для Украины, то просто доверять России в Украине уже никто не сможет после такой кровавой войны. Потому, кроме РФ, эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры», – уверен Зеленский.



Он добавил, что уже передал некоторым президентам вопросы повестки между Украиной и Россией относительно прекращения войны.