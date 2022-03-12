Кириленко: Неспокойно даже в тылу Донецкой области, работает ПВО

По всей Донецкой области сейчас наблюдается неспокойная ситуация, сообщил глава военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



«Сейчас ситуация напряженная – по всей территории Донетчины. Если брать только глубокий тыл – центр области, мы можем еще говорить, что там довольно нечастые обстрелы и так называемые прилеты», – сказал Кириленко в эфире марафона «FreeДОМ» на телеканале UA.



Он напомнил, что у линии фронта в очередной раз обстреляна Авдеевка, Очеретинская территориальная громада. Также под обстрел попала Лиманская территориальная громада.



Кириленко отметил, что российские войска готовят плацдарм для нападения на север и центр Донетчины со стороны Харьковской области. Таким образом продолжаются обстрелы Краматорска, но с ними качественно справляется противовоздушная оборона.